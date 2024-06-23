قبل انطلاق مشواره في كوبا أمريكا .. نيمار يفاجئ منتخب البرازيل!

تعرف على ما فعله نيمار قبل انطلاق مشوار السامبا في كوبا أمريكا

فاجئ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، منتخب بلاده بتصرف غير متوقع قبل انطلاق مشواره في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق مشوار البرازيل في بطولة كوبا أمريكا فجر الثلاثاء، حينما يواجه كوستاريكا بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

وحرص نيمار على التواجد بمعسكر المنتخب البرازيلي، من أجل مؤازرة زملائه وتحفيزهم، قبل الظهور الأول في كوبا أمريكا.

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وحضر نجم الهلال تدريبات المنتخب البرازيلي في مدينة لوس أنجلوس، حيث قام اللاعبين بالتقاط صورًا معه، قبل أن يقوم ببعض التدريبات اللياقية بشكل منفرد.

ويغيب نيمار عن التواجد مع البرازيلي في كوبا أمريكا، في ظل الإصابة القوية التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.