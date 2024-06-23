صداع "المملكة أرينا" لا ينتهي .. أزمة جديدة للهلال في بداية موسم 2024-25

الهلال قد يضطر أن يلعب أول مبارياته بالموسم خارج أرضه!

يواجه نادي الهلال أزمة جديدة بسبب ملعبه "المملكة أرينا"، وذلك في بداية الموسم الجديد 2024-25، ليستمر مسلسل الأزمات لدى الزعيم بسببه.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن أن الهلال لن يستطيع أن يلعب أول 5 جولات في دوري روشن السعودي على أقل تقدير على ملعب المملكة أرينا، بسبب انشغاله بأعمال التوسعة والتحسينات، التي ستنتهي بنهاية سبتمبر القادم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال ستقوم بمخاطبة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين مبكرًا، من أجل التنسيق معها حول الملاعب التي ستستضيف مباريات الزعيم، قبل انطلاق الدوري يوم 22 أغسطس القادم.

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ومن المحتمل أن يلعب الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، حال عدم غله للصيانة والتحسينات، أو سيلعب الفريق على ملعبه الرئيسي بمقر النادي، أو يتم الاتفاق أن تُنقل مباريات الزعيم الأولى على ملاعب الفرق التي سيواجهها، على أن يلعب مباريات الدور الثاني على ملعبه.

يُذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة نادي الهلال من أجل تطوير ملعب المملكة أرينا، وزيادة سعته إلى 27 ألف مقعد خلال 3 أشهر قادمة.

وكان ملعب المملكة أرينا قد تسبب في أزمة للهلال أيضًا الموسم الماضي 2023-24، بسبب انشغاله باستضافة بعض الأحداث التي تخص موسم الرياض، وهو الأمر الذي جعل الفريق يلعب بعض مبارياته في ملاعب أخرى.