أخبار الهلال اليوم | حقيقة شكوى بافيتمبي جوميز .. وغياب نيمار أمام الأخدود

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"أنباء سعيدة" تحرم الهلال من خدمات نيمار أمام الأخدود

يفتقد الهلال لخدمات نجمه البرازيلي نيمار في المواجهة القادمة أمام الأخدود، ولكن هذه المرة الغياب لا يأتي للإصابة ولكن لأسباب سعيدة! (طالع التفاصيل).

حقيقة شكوى بافيتمبي جوميز الخطيرة ضد الهلال أمام "كاس" .. تحرك عاجل

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، قرروا التحرك بشكل عاجل؛ بعد انتشار خبر "شكوى" المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، ضد قلعة الزعيم (طلع التفاصيل).

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نجم النصر يحرج جماهير الهلال بـ"قصة مثيرة" عن جورج جيسوس الأسطوري

منذ عودته إلى نادي الهلال السعودي، والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، يتلقى هجومًا عنيفًا من جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب ما تم وصفه بـ"المستوى السيئ" في المباريات (طالع التفاصيل).

محكمة برازيلية تنقذ نيمار من غرامة ضخمة بسبب انتهاك القانون

عقوبة صارمة تم فرضها على نيمار نجم الهلال السعودي، ولكن هذه المرة الأمر لا يتعلق بكرة القدم بل بالبحيرة الصناعية التي بناها في بلاده (طالع التفاصيل).

"بعد ارتباط اسمه بالاتحاد والهلال" .. الأهلي يكشف حقيقة طلب نجمه الرحيل رسميًا

حسم النادي الأهلي المصري رسميًا، مساء اليوم الخميس، "مصير" أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء طلبه الرحيل (طالع التفاصيل).

بين السخرية من الأهلي وتقليد الهلال .. الكشف عن "تيفو" الاتحاد في ديربي جدة المنتظر

كشف مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي عن دخلته الخاصة "تيفو" في ديربي جدة المنتظر، غدًا الجمعة، أمام الأهلي (طالع التفاصيل).

من تدخل الجهات العليا لـ"سلاح المدرعات" .. نيمار يطارد شبح "المونديالي" في الهلال

على مدار السنوات الماضية.. نجح نادي الهلال السعودي، من خلال عمل مجالس إداراته المختلفة وتألق نجومه داخل المستطيل الأخضر، في أن يجعل اسمه يتخطى النطاق المحلي، حتى وصل إلى العالمية (طالع التفاصيل).

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