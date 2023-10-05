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"بعد ارتباط اسمه بالاتحاد والهلال" .. الأهلي يكشف حقيقة طلب نجمه الرحيل رسميًا

أحمد فرهود
hilal Ittihad Abderrazak Hamdallah 2023-2024Getty
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هل طلب نجم الأهلي الرحيل رسميًا؟!

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حسم النادي الأهلي المصري رسميًا، مساء اليوم الخميس، "مصير" أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء طلبه الرحيل.

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الأهلي بطل مصر وإفريقيا، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر القادم.

وفي هذا السياق.. نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، طلب المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وأكد توفيق في تصريحات لـ"الموقع الرسمي" للنادي الأهلي، على أن عبد المنعم، لم يتلق أي عروض احترافية؛ مثلما تردد في الفترة الماضية.

وكشف مدير التعاقدات، عن أن عبد المنعم، سعيد للغاية داخل الأهلي؛ خاصة أنه أصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول ومنتخب مصر، إلى جانب شعوره بمحبة الجماهير له.

جدير بالذكر أن اسم محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 24 سنة، ارتبط خلال الفترة الماضية، بـ"الانتقال" إلى الهلال أو الاتحاد "خاصة"، بالإضافة إلى بعض الفرق الأوروبية.

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