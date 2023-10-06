"أنباء سعيدة" تحرم الهلال من خدمات نيمار أمام الأخدود

غياب من نوع مختلف لنجم الهلال

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يفتقد الهلال لخدمات نجمه البرازيلي نيمار في المواجهة القادمة أمام الأخدود، ولكن هذه المرة الغياب لا يأتي للإصابة ولكن لأسباب سعيدة!

مدرب الهلال جورج جيسوس وإدارة النادي وافقا على منح صاحب الـ31 سنة إجازة يوم الغد مما يعني غيابه عن لقاء الأخدود بالجولة التاسعة من الدوري السعودي.

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ويأتي ذلك وفقًا للعديد من التقارير بسبب ظروف أسريه لانتظار اللاعب لمولودته الجديدة من شريكته برونا بيانكاردي وانشغاله بالوقوف بجوارها.

وستكون الطفلة الجديدة هي الابنة الثانية لنيمار، حيث استقبل النجم البرازيلي مولوده الأول "دافي لوكا" منذ حوالي 12 سنة ولكنه انفصل عن والدته كارولينا دانتاس.

ومن المقرر أن يطلق نيمار وشريكته الحالية على طفلتهما اسم "مافي" كما أعلنا من قبل في شهر يونيو الماضي.

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يذكر أن علاقة نيمار بشريكة حياته برونا بيانكاردي شهدت العديد من الأزمات وكانا على وشك الانفصال بعد الأنباء التي انتشرت حول خيانة النجم البرازيلي لها أثناء حملها.

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