أخبار الهلال اليوم | حقيقة رحيل ميشايل ديلجادو .. وكواليس جلسة حسم بيع ماتيوس بيريرا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 31 مايو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 31 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يتهم الهلال بالتآمر عليه .. لجنة توثيق البطولات ترفض طلب الراقي بالأغلبية!

عقدت لجنة مشروع توثيق بطولات الكرة السعودية اليوم الخميس، اجتماعًا في مدينة جدة، لكنه حمل بعض الأخبار غير السارة للأهلي. "اقرأ التفاصيل"

رحيل عن الهلال بسبب نيمار؟ .. وكيل ميشايل يكشف الحقيقة!

أوضح إدواردو مالوف، وكيل أعمال ميشايل ديلجادو، نجم الهلال، حقيقة رغبة الفريق السعودي، في التخلص من موكله ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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خاص | الهلال يحتفظ بحقه في ماتيوس بيريرا .. كواليس جلسة الحسم مع كروزيرو

الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر وصلت لمراحلها النهائية، ويبدو أن الهلال السعودي اقترب من الخلاص بطريقة ما من البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ المعار حاليًا لنادي كروزيرو البرازيلي. "اقرأ التفاصيل"

جورج جيسوس حائر .. وتحرك خاص من لويس كاسترو قبل نهائي كأس الملك

يستعد نادي الهلال لمواجهة غريمه النصر مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة، حيث هناك استعدادات خاصة من جانب البرتغالي جورج جيسوس ومواطنه لويس كاسترو مدربا الفريقين. "اقرأ التفاصيل"

لتعويض سيرجي سافيتش .. "جورج جيسوس سيفاجئ الجميع أمام النصر!"

غياب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي الهلال، عن نهائي كأس الملك ضد النصر، هو أكثر ما يشغل الجماهير الزرقاء خلال الوقت الحالي، ولكن يبدو أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس لديه خطة سيفاجئ بها الجميع. "اقرأ التفاصيل"