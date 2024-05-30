الأهلي يتهم الهلال بالتآمر عليه .. لجنة توثيق البطولات ترفض طلب الراقي بالأغلبية!

مقترح الأهلي قوبل بالرفض من غالبية أعضاء لجنة التوثيق!

عقدت لجنة مشروع توثيق بطولات الكرة السعودية اليوم الخميس، اجتماعًا في مدينة جدة، لكنه حمل بعض الأخبار غير السارة للأهلي.

اتحاد الكرة السعودي كان قد استحدث لجنة توثيق البطولات قبل عام تقريبًا، لكن قبل قرابة الخمسة أشهر تقرر تغيير أعضائها، بداعي إثارة أعضاء الفريق القديم للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب منح فرصة لمجالس إدارات الأندية الجديدة لترشيح مرشح آخر بخلاف مرشحها الحالي.

ووقتها قدم كل نادٍ مرشحة إلا الراقي الذي تأخر مرشحه في تقديم أوراقه في الفترة المحددة آنذاك، إذ تم غلق باب التقديم في 16 من مارس الماضي، فيما قدم مرشح الأهلي أوراقه في 19 من الشهر ذاته.

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لذا حضر ممثل الأهلي عمرو فقيه اجتماع الليلة على أمل قبول أوراقه، فبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، قال ممثل الأهلي: "أتمنى قبول مرشحنا وإحلاله بديلًا للعضو المعتذر".

لكن الصحيفة أوضحت أن الاجتماع قرر بالأغلبية الاكتفاء بالعشرة أعضاء الحاليين ورفض طلب الأهلي.

وعلى إثر ما دار في الاجتماع، خرج عمرو فقيه متهمًا الهلال والاتفاق بالتآمر ضد قلعة الكؤوس، إذ قال خلال تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي": "هناك تكتل من الهلال والاتفاق على عدم الموافقة بعودة ممثل الأهلي لعضوية المشروع، حيث تم إرسال الاستمارة يوم 19 مارس بعد إغلاق المدة يوم 16 من ذات الشهر".

لكن من جانبه، فقد أوضح سطام العتيبي؛ ممثل نادي النعيرية في الاجتماع، أن الرغبة في إنهاء عمل اللجنة بالأعضاء المتاحين هو سبب رفض طلب الأهلي.

وقال العتيبي خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "طلب الأهلي مكرر، يريد إدخاله مرشحه بدلًا من محمد الحربي، لكننا رفضنا، اللجنة لا تريد تعطيل عملها، ممثل الأهلي استغرب ذلك، لكن الكل يريد انتهاء عمل اللجنة في أقرب وقت".