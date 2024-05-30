رحيل عن الهلال بسبب نيمار؟ .. وكيل ميشايل يكشف الحقيقة!

هل يرحل ميشايل عن الهلال؟

أوضح إدواردو مالوف، وكيل أعمال ميشايل ديلجادو، نجم الهلال، حقيقة رغبة الفريق السعودي، في التخلص من موكله ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ديلجادو قد انضم إلى الهلال، في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، وقد خاض منذ ذلك الحين 101 مباراة، مسجلًا 20 هدفًا وصانعًا 25 آخرين.

وفي الفترة الماضية انتشرت بعض الأنباء الصحفية، حول رغبة الهلال في عدم تمديد عقد النجم البرازيلي، خاصة مع وجود اهتمام من فلامنجو لاستعادته مرة أخرى، إذ تستهدف إدارة الموج الأزرق التخلص من أحد اللاعبين الأجانب لإعادة قيد نيمار استعدادًا للموسم الجديد.

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ونقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، تصريحات خاصة لوكيل أعمال اللاعب التي أوضح فيها حقيقة رحيله عن الموج الأزرق وقال: "ديلجادو في حالة جيدة الآن وسعيد، هو يركز في الوقت الحالي على الهدف القادم والفوز بكأس الملك، بالإضافة إلى أن عقده مستمر حتي يناير 2025".

جدير بالذكر أن ميشايل يستعد مع الهلال، لمواجهة النصر مساء غد الجمعة ضمن نهائي كأس الملك، على ملعب الجوهرة المشعة.