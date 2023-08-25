أخبار الهلال اليوم | حسم مستقبل سالم الدوسري .. ومحاولة لخطف صفقة برشلونة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ25 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ25 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هنيئًا للهلال على صفقاته .. ياسين بونو ينجو بنفسه في أول ظهور له بقيمص الزعيم!

"الانطباع الأول يدوم" هكذا نقول دائمًا في الحياة، ورغم أنه في عالم كرة القدم عادة القاعدة هي غير معمول بها إلا أن يبقى تأثير "الظهور الأول" حاضرًا في أذهان الجماهير، ويتم الاستعانة به كلما، إما لذم لاعب أو لدعمه.. "اقرأ التفاصيل"

عقوبة مرتقبة تحرم نجم الهلال من كلاسيكو الاتحاد الكبير

في مفاجأة صادمة.. بات أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مهددًا بـ"الغياب" عن كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"الحساب آخر الموسم" .. سالم الدوسري يحسم مستقبله مع الهلال بتصرفات وتصريحات مثيرة!

قدّم سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا؛ وذلك بالتزامن مع الجدل بشأن مستقبله. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نيمار يفجر مفاجأة "مدوية" بشأن إصابته ويكذب مُدرب الهلال برد "صادم"

كما يعلم الجميع انضم النجم البرازيلي نيمار لنادي الهلال السعودي مغادرًا حديقة الأمراء هناك في باريس بصفقة قاربت ال 90 مليون يورو وبامتيازات خرافية ولا تخطر على بال ولا خاطر. "اقرأ التفاصيل"

والد نجم مانشستر سيتي يكشف عن محاولة سعودية "قوية" لخطفه من برشلونة

كشف والد النجم البرتغالي برناردو سيلفا عن رفض ابنه لعروض مغرية من السعودية وبرشلونة وباريس سان جيرمان هذا الصيف. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد روليكس فابينيو .. إعلامي يُقدم لياسين بونو هدية مفاجئة

استحق الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي الهلال، الحصول على هدية قيمة من أحد الإعلاميين، بعد ظهوره بشكل جيد مع الزعيم، خلال مباراته أمام الرائد، ببطولة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID