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"الحساب آخر الموسم" .. سالم الدوسري يحسم مستقبله مع الهلال بتصرفات وتصريحات مثيرة!

أحمد فرهود
Al Hilal - Salem Al DawsariGOAL AR
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سالم الدوسري يحسم مستقبله

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قدّم سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا؛ وذلك بالتزامن مع الجدل بشأن مستقبله.

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سالم سجل هدفين؛ ليقود الهلال للفوز (4-0) ضد الرائد، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وألمح جناح الزعيم الهلالي، إلى استمراره مع الفريق الأول، أثناء المباراة، وحتى بعد إطلاق صافرة النهائية، في تصريحاته لشبكة قنوات "SSC".

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وأثناء المباراة.. توجه سالم الدوسري إلى مدرجات جماهير نادي الهلال، مع الإشارة إليهم بأنهم في قلبه دائمًا؛ في تأكيد على حبه لهذا الكيان، ورغبته في الاستمرار معه.

أما بعد انتهاء اللقاء.. صرح الدوسري، بأنه سعيد بتطور مستواه في الفترة الأخيرة، واعدًا جماهير الفريق الأزرق، بإسعادهم خلال الفترة القادمة.

وقال نجم نادي الهلال، مخاطبًا الجماهير بشأن مستواه: "الحساب في نهاية الموسم"؛ في تأكيد آخر على استمراره مع الفريق الأول، حتى الصيف القادم، على أقل تقدير.

جدير بالذكر أن اسم سالم، ارتبط في الفترة الأخيرة، بـ"الانتقال" إلى نادي الاتحاد أو حتى القادسية السعودي؛ وسط أنباء عن رغبة اللاعب في الرحيل.

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