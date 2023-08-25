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فيديو | بعد روليكس فابينيو .. إعلامي يُقدم لياسين بونو هدية مفاجئة

أحمد رفعت
Yassine BounouGoal AR
ياسين بونوالهلالثقافةدوري روشن السعودي

الحارس المغربي يحصل على هديته الأولى في دوري روشن

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استحق الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي الهلال، الحصول على هدية قيمة من أحد الإعلاميين، بعد ظهوره بشكل جيد مع الزعيم، خلال مباراته أمام الرائد، ببطولة دوري روشن السعودي.

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بونو ظهر بشكل رائع في مباراة الهلال أمام الرائد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي فاز بها الزعيم بأربعة أهداف دون رد.

وقام الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، بتقديم هدية إلى ياسين بونو حارس الهلال، عبارة عن "شنطة" مطبوع عليه سيفين ونخلة، بعد أول ظهور له مع الهلال.

المباراة التالية

وقام الفريان بإهداء بونو الشنطة وطلب منه استخدامها بوضع متعلقاته بها، وقبل رأسه ليُعبر عن تقديره له.

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وكان الفريان قد أهدى فابينيو لاعب الاتحاد من قبل هدية، عبارة عن ساعة قيمة ماركة "روليكس"، بعد أول مباراة له مع العميد أمام الرائد، في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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