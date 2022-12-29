أخبار الهلال اليوم | حسم صفقة ميسي .. وحقيقة فسخ عقد العويس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 ديسمبر 2022.

فيديو | مدرب جريميو: ميشايل يرغب في الانضمام لنا ومشكلة الهلال تعطله

أكد ريناتو جاوشو مدرب نادي جريميو البرازيلي، على أنه تواصل بالفعل مع ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، من أجل الانضمام لفريقه، مشيرًا إلى أن المشكلة التي يقع فيها النادي السعودي هي من تعطل الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

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"رونالدو وقع بالفعل للنصر .. وهذا موعد انتقال ميسي إلى الهلال"

كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان الشهير بـ"ملك التوقعات"، عن آخر تطورات صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وعن موعد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فسخ عقد العويس مع الهلال؟ "لهذا خسر النصر قضيته ضد حمدالله"

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأن محمد العويس حارس مرمى الهلال، يسعى لفسخ تعاقده مع الزعيم، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء. "اقرأ التفاصيل"

كاريلو يغيب عن ضمك وجاهز للاتحاد

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن البيروفي أندريه كاريلو، لن يستطيع المشاركة في مباراة الفريق أمام ضمك، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر.

وأضافت الصحيفة أن النجم البيروفي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد المقرر لها يوم 5 يناير القادم، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

رامون دياز يُجهز البدلاء

فرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، مناورة خلال تدريبات فريقه أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ضمك.

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ويسعى دياز خلال المناورة ضد فريق الشباب، لتجهيز جميع البدلاء، في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

Shahid