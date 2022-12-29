فسخ عقد العويس مع الهلال؟ "لهذا خسر النصر قضيته ضد حمدالله"

هل سيفسخ العويس عقده مع الهلال؟

Shahid

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأن محمد العويس حارس مرمى الهلال، يسعى لفسخ تعاقده مع الزعيم، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقدم العويس مستوى مذهل رفقة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، وهو الأمر الذي جعل البعض يطالب بضرورة الاعتماد عليه أساسيًا في صفوف نادي الهلال، بدلًا من الحارس عبد الله المعيوف.

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ورد الإعلامي محمد الدويش على تلك الأنباء عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن اللوائح تمنع العويس من هذا الأمر.

وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "الكرة لوائح، للذين يتبادلون خبر محمد العويس، لا يجوز فسخ العقد من طرف واحد أثناء الموسم، لا بد من التراضي بين النادي واللاعب، أو ينتظر من يريد الفسخ، حتى ينتهي الموسم ويدفع الشرط الجزائي، إن لم يكن لديه سبب مشروع للفسخ، لهذا خسر النصر قضيته الدولية ضد حمد الله".

وخسر نادي النصر قضيته ضد حمد الله، بسبب قيام العالمي بفسخ العقد مع حمد الله من طرف واحد، معلنًا أن الأسباب جاءت قانونية.

Shahid