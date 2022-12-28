"رونالدو وقع بالفعل للنصر .. وهذا موعد انتقال ميسي إلى الهلال"

تعرف على موعد انتقال ميسي إلى الهلال

Shahid

كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان الشهير بـ"ملك التوقعات"، عن آخر تطورات صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وعن موعد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال.

النصر يحاول بشتى الطرق التعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوفه، حيث قدم له عرضًا مغريًا، وصل إلى 200 مليون يورو لمدة موسم ونصف.

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ونشر الصبحان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن النصر وقع مع رونالدو لمدة 3 سنوات مقبلة، وميسي سينتقل إلى الهلال الموسم القادم.

وجاء نص تغريدة الصبحان كالآتي: "عاجل، وربي إذا لم يحدث اعتزال الإعلام؟ رونالدو وقع للنصر 3 سنوات بسبب تأخر الهلال في رفع المنع، أصبح النصر الأشهر عربيًا، الهلال توقعاتي راح يسجل والخبر خلال أربع أيام وأربع صفقات عالمية للهلال".

وواصل: "ميسي الموسم القادم هلالي منتهي أمره، هنا ملك التوقعات العالمي".

Shahid