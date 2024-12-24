أخبار الهلال اليوم | الوجه الآخر لنيمار، وموقف محرج لمالكوم وكانسيلو أمام فتاتين!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 ديسمبر 2024.
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الأهلي أم النصر؟ .. مهاجم ميلان يدخل دائرة اهتمامات دوري روشن السعودي
الأمر لا يتعلق بالجناح لياو
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تحديد مدة غياب الشهري قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد .. وكواليس اجتماع رينارد مع لاعبي السعودية
تفاصيل جديدة من داخل معسكر المنتخب السعودي..
ليس برشلونة .. نيمار: هذا الفريق هو الأعظم في العالم وفتاة غيرت حياتي كثيرًا
البرازيلي رفض دعوة أحد أصدقائه وكشف عن سبب تغير حياته مؤخرًا..
"اسألوا التاريخ" .. وليد الفراج يكشف: هكذا سينقذ الهلال والاتحاد المسؤولين بعد نكسة كأس الخليج!
المنتخب السعودي يُعاني مع بداية "خليجي 26"..
"احترم ياسر القحطاني ولكن!" .. يونس محمود يبرر رده الساخر بشأن جائزة الأفضل في آسيا 2007
الجدل حول تلك الجائزة مستمر منذ عام 2007!
"مخطط إدارة برشلونة دفعه للرحيل" .. والد نيمار يفجر مفاجأة عن سبب انتقاله إلى باريس ويبرئ ميسي
بعد سبع سنوات من القرار، السبب الحقيقي لرحيل نيمار المفاجئ عن البرسا..
فيديو | "كوبري" محرج لمالكوم وكانسيلو "متواضع" أمام الأخرى .. فتاتان تهزمان نجمي الهلال في تحديات الكرة
ثنائي الهلال فشل في مجاراة الفتاتين..
الوجه الآخر لنيمار .. فيلم وثائقي يكشف التأثير الحقيقي لنجم الهلال في حياة العائلات البرازيلية
10 سنوات من العطاء في معهد النجم البرازيلي..
نحو إجبار الهلال على الرضوخ و"أنا خليفة الأسطورة الحقيقي" .. التحديات الفردية أمل السعودية في "صحوة" خليجي 26!
يبقى الأمل قائمًا إن أحيى كل لاعب تحديه الفردي الخاص في خليجي 26..