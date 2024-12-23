ليس برشلونة .. نيمار: هذا الفريق هو الأعظم في العالم وفتاة غيرت حياتي كثيرًا

البرازيلي رفض دعوة أحد أصدقائه وكشف عن سبب تغير حياته مؤخرًا..

اختار نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال، أفضل فريق في العالم من وجهة نظره من بين الفرق التي مثلها "سانتوس، برشلونة، باريس والهلال"، مطالبًا الجميع باحترامه.

البرازيلي موجود حاليًا في بلاده استغلالًا لفترة الراحة السلبية التي منحه إياها مدرب الزعيم جورج جيسوس، بالتزامن مع توقف دوري روشن، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

وظهر نيمار خلال تجمع مع أصدقائه موقعًا على لأحد المشجعين على قميص نادي سانتوس، ليقول متحديًا أحدهم: "هذا هو أعظم فريق في العالم، لقد تخرج منه الملك والأمير (بيليه ونيمار)، هل فعل أي نادٍ آخر إنجازًا أكبر من هذا؟، يجب أن يحترم الجميع سانتوس، هذا هو الفريق الساكن في قلبي".

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صاحب الـ32 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف سانتوس، قبل أن ينتقل للبرسا في صيف 2013 ولمدة أربع سنوات ثم رحل نحو باريس سان جيرمان فالهلال في صيف 2023.

وعلى جانب آخر، وخلال الجلسة نفسها عرض عليه الممثل الكوميدي فاوستو كارفاليو الذهاب لإحدى الحفلات سويًا، لكن رفض لاعب الهلال عرضه مؤكدًا أن حياته تغيرت كثيرًا بعد إنجاب ابنته مافي من خطيبته برونا بيانكاردي.

نيمار قال: "لا أستطيع، لقد توقفت عن تلك الأفعال، مافي غيرتني كثيرًا، ابنتي مذهلة، تعلم؟ أفضل شيء في العالم هو أن تكون أبًا، أنصحك بأن تكون أبًا، خاصةً أنك شخص جيد حقًا، تستحق أن تعيش التجربة".

واختتم: "من الرائع أن ترى طفلك يكبر، عندما تنظر إليه، يبدو يشبهك تمامًا، يا إلهي".

يذكر أن نيمار لديه ثلاثة أطفال؛ مافي "عام واحد"، هيلينا "خمسة أشهر"، ودافي لوكا "13 عامًا".