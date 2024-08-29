أخبار الهلال اليوم | انبهار جواو كانسيلو .. وجورج جيسوس يرد بقوة بسبب "علي البليهي"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 29 أغسطس 2024.

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وكيل كينجسلي كومان يرد رسميًا .. حقيقة "موافقة" نجم بايرن ميونخ على الانتقال إلى الهلال

كشف كريستيان إميل، وكيل أعمال النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة موافقة اللاعب على "الانتقال" إلى العملاق السعودي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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"رسالة طمأنينة إلى الهلال وبطولة عالمية جديدة" .. مفاجآت تركي آل الشيخ تتواصل

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجآت سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

أولى صدمات سعود عبدالحميد بعد الانتقال من الهلال إلى روما .. ورسالة تركي آل الشيخ للاعب!

بعد ساعات من توقيع عقوده رسميًا.. تلقى النجم الدولي السعودي الشاب سعود عبدالحميد، أولى الصدمات مع فريق العاصمة الإيطالية روما. "اقرأ التفاصيل"

مكالمة جيسوس وحديث نيفيش .. جواو كانسيلو يُبدي انبهاره بتقديمه في الهلال!

عبر النجم البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق الهلال، عن انبهاره بطريقة تقديمه كلاعب جديد في صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

"كشف الأكاذيب وكواليس صفقة روما" .. وكيل سعود عبدالحميد ومروان الصحفي يظهر الحقائق للسعوديين

كشف أحمد المعلم، وكيل أعمال النجم الدولي السعودي الشاب سعود عبدالحميد، كواليس انتقال اللاعب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

نيمار "على كف عفريت" .. الهلال يهدد البرازيلي بالتخلي عنه ويمهله يومين فقط!

دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، في صراع مع الزمن بعدما وضع النادي أمامه شرطًا واحدًا، لإعادة قيده من جديد في قائمة الفريق. "اقرأ التفاصيل"

الهلال وضمك | فاض الكيل بياسين بونو .. ورينان لودي يُسهل مُهمة إدارة الزعيم!

حقق فريق نادي الهلال انتصارًا ثمينًا ضد نظيره ضمك، حيث واجه الكثير من الصعوبات، في مباراة بها تحدي تكتيكي كبير جدًا بين المدربين البرتغالي جورج جيسوس والروماني كوزمين كونترا. "اقرأ التفاصيل"

عين على الحكم | بعد حملة التشكيك .. تسلل الهلال ضد ضمك بين إبطال الفوز وأحقيته!

أثار هدف النجم الصربي أليكساندر ميتروفيش مهاجم الهلال في مرمى ضمك الجدل، وذلك بعد أن رجع حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ليؤكد صحة الهدف. "اقرأ التفاصيل"

بسبب "علي البليهي" .. رد قوي من جورج جيسوس رغم فوز الهلال على ضمك

أكد البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، على أنه كان يعلم جيدًا بأن مواجهة ضمك كانت ستكون صعبة، مؤكدًا على أنه فريق منظم ويمتلك لاعبين جيدين. "اقرأ التفاصيل"

بسبب صفقة جواو كانسيلو .. تصريحات وكيل سعود عبد الحميد تُثير غضب الجماهير ضد الهلال!

حالة من الغضب سيطرت على جماهير الأندية المنافسة لنادي الهلال، بعد أن خرج أحمد المعلم وكيل أعمال سعود عبد الحميد، اللاعب الذي انضم حديثًا إلى روما الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يستهدف موهبة سبورتنج لشبونة بعد فشل صفقة ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا

حوّل نادي الهلال رغبته من التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا، إلى أحد مواهب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الصاعدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | دفع الحكم دون عقوبة .. مقارنة "غاضبة" بين تعامل الحكام مع أليكساندر ميتروفيتش وكريستيانو رونالدو!

عبرت جماهير نادي النصر عن غضبها خلال الساعات الماضية، بعد مباراة الهلال ضد ضمك، بسبب لقطة للنجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق، مع حكم المباراة. "اقرأ التفاصيل"

"محاولة سرقة في وضح النهار" .. آرسنال يقتحم صراع الهلال والاتحاد على كومان

يبدو أن الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي ستشهد إثارة كبيرة وصراعات قوية بين الأندية الإنجليزية والسعودية، إذ يُحاول مانشستر يونايتد خطف إيفان توني هدف الأهلي، وعلى نفس الخطوات يسير آرسنال الذي اقتحم فجأة صراع الهلال والاتحاد على كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ. "اقرأ التفاصيل"