"محاولة سرقة في وضح النهار" .. آرسنال يقتحم صراع الهلال والاتحاد على كومان

الفريق الإنجليزي يُحاول استخدام سلاحه الخاص

يبدو أن الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي ستشهد إثارة كبيرة وصراعات قوية بين الأندية الإنجليزية والسعودية، إذ يُحاول مانشستر يونايتد خطف إيفان توني هدف الأهلي، وعلى نفس الخطوات يسير آرسنال الذي اقتحم فجأة صراع الهلال والاتحاد على كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ.

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الاتحاد ارتبط أولًا بالجناح الفرنسي، ومن ثم قيل في الإعلام السعودي والأوروبي أن الهلال يرغب في ضمه، ليشتعل صراعًا إعلاميًا وجماهيريًا بين الناديين حول الصفقة، وفيما نفى بطل السعودية أي اهتمام حالي له باللاعب، أكدت صحيفة ليكيب توصله لاتفاق معه ومع ناديه، ليخرج والد كومان وينفي هذا هو الآخر قبول ابنه أي عرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أفادت اليوم الخميس أن آرسنال وجه اهتمامه في اللحظات الأخيرة تجاه كومان، حيث يراه ميكيل أرتيتا عنصرًا سيُقدم الإضافة للفريق ويجعله أكثر قدرة على منافسة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

الصحيفة أوضحت أن آرسنال لن يستطيع منح كومان الراتب الذي يحصل عليه حاليًا في بافاريا، والمقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أو حتى المعروض عليه من الأندية السعودية، ولكنه يُعول على سلاحه الخاص وهو منح اللاعب فرصة البقاء في أوروبا وهذا المستوى من المنافسة والتواجد مجددًا في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن كومان البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف نادي بايرن ميونخ منذ صيف عام 2015؛ مسجلًا 64 هدفًا وصانعًا 66 آخرين، خلال 296 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.