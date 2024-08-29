فيديو | دفع الحكم دون عقوبة .. مقارنة "غاضبة" بين تعامل الحكام مع أليكساندر ميتروفيتش وكريستيانو رونالدو!

لقطة ميتروفيتش ضد ضمك تتسبب في غضب الجماهير

عبرت جماهير نادي النصر عن غضبها خلال الساعات الماضية، بعد مباراة الهلال ضد ضمك، بسبب لقطة للنجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الفريق، مع حكم المباراة.

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وحقق نادي الهلال الفوز على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وتداولت الجماهير لقطة لميتروفيتش، وهو يقوم بدفع حكم مباراة الهلال ضد ضمك، خلال مناقشة قوية حدثت بين خاليدو كوليبالي مدافع الزعيم مع أحد لاعبي الفريق الجنوبي.

ونشر الإعلامي بندر الدبيخي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطة ميتروفيتش مع الحكم، وبجوارها لقطة أخرى لتعامل الحكم مع كريستيانو رونالدو قائد النصر في إحدى المباريات، حيث كانت طريقة المُعاملة مُختلفة تمامًا.

وعلق الدبيخي ساخرًا: "الفرق كبير في التعامل، ميتروفيتش يا قوي انت ولا كارت أصفر، ولسا ما شفتوا شيء".

بينما علق مشجع آخر قائلًا: "لو أحد من لاعبي النصر متصرف بتلك الطريقة تقوم الدنيا ولا تقعد، والشغلة صارت على المكشوف، اكتشفت أنه إذا قميصك أزرق أمورك في السليم، ويحق لك ما لا يحق لغيرك".