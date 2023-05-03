أخبار الهلال اليوم | تكريم حكم النهائي الآسيوي .. والشفرة اليابانية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 مايو 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 مايو 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

خاص | خسر الزعيم قائده .. نهاية موسم سلمان الفرج مع الهلال

نهاية قاسية لسلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، في فترة كان الجميع يتحدث عن مدى نضج شخصيته وتأثيره المعنوي القوي في الملعب! "اقرأ التفاصيل"

الهلال يتهور .. عرض مالي "فوق الخيال" لإقناع ميسي بالتوقيع

يبدو أن نادي الهلال لن يترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن المملكة، دون إقناعه بالتوقيع للزعيم، والانضمام له مع بداية الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

أبشر يا هلال.. ليونيل ميسي يلحق بكريستيانو رونالدو!

تطورات شديدة الأهمية في ملف اقتراب ليونيل ميسي من الوصول إلى المملكة العربية السعودية وبالأخص لنادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

على مهاجمي الهلال أن يقلقوا .. حارس أوراوا يملك شفرة إيقاف إيجالو وماريجا!

يثق شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني أن لاعبي الهلال لن يتمكنوا من زيارة شباكه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

تكريم طاقم حكام نهائي دوري أبطال آسيا

قامت رابطة الدوري العماني، بتكريم طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي أحمد الكاف، والذي قاد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني.

قاموا بتكريم أحمد الكاف وطاقم التحكيم بالكامل، قبل مباراة السويق وعمان، ضمن منافسات الدوري العماني.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ميشايل: سنقاتل من أجل الفوز على أوراوا ريد

أكد البرازيلي ميشايل ديلجادو، لاعب نادي الهلال، على أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، بالفوز على أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي البطولة القارية.

وقال ميشايل خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "كل شيء ما زال متاحًا، وسنستعد بأفضل صورة لمباراة الإياب، وسنقاتل بأقصى ما في وسعنا لتحقيق اللقب".

Shahid