أبشر يا هلال.. ليونيل ميسي يلحق بكريستيانو رونالدو!

الصفقة المرتقبة باتت وشيكة

تطورات شديدة الأهمية في ملف اقتراب ليونيل ميسي من الوصول إلى المملكة العربية السعودية وبالأخص لنادي الهلال السعودي.

في ظل عقوبة ميسي من قبل باريس سان جيرمان لسفره إلى السعودية دون استئذان، يبدو أن الرتوش الأخيرة تفصل ميسي عن اختيار وجهته اللاحقة.

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في ظل عدم الارتياح للعرض المادي والوضع العام في برشلونة، يبدو ميسي راغبًا في وجهة توفر له الاستقرار المادي.

صحيفة "ليكيب" أفادت أمس الثلاثاء بأن الوجهة لن تكون إلا إلى إنتر ميامي الأمريكي أو الهلال السعودي، وأن ميسي لن يكون هدفًا لأي نادٍ أوروبي في عقده الجديد.

ميسي في الهلال!

اليوم، كشفت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، بأن ميسي قرر بالفعل اللعب للهلال السعودي الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يبدو مرجحًا بشكل كبير في ظل القوة المادية الكبيرة للدوري السعودي الذي حصل على العديد من النجوم مؤخرًا وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أيضًا أن يسير كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا على نفس خطى ميسي، ويتبعانه إلى الشرق الأوسط.

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