الهلال يتهور .. عرض مالي "فوق الخيال" لإقناع ميسي بالتوقيع

يبدو أن نادي الهلال لن يترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن المملكة، دون إقناعه بالتوقيع للزعيم، والانضمام له مع بداية الموسم المقبل.
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ويتواجد ليو حاليًا في المملكة رفقة عائلته، بناءً على دعوة وزارة السياحة السعودية، ضمن الحملة الدعائية للسياحة بالمملكة، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة بينه وبين ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشار الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الهلال قام برفع عرضه المالي لميسي، من أجل إقناعه بالتوقيع.
وكتب جاليتي تغريدة جاء فيها: "خلال الاجتماع الأخير بين ميسي والهلال، رفع النادي السعودي عرضه المالي، ليصبح 500 مليون دولار في الموسم الواحد للاعب الأرجنتيني".
وأضاف: "ميسي طلب شهرًا واحدًا لاتخاذ قرار وتقييم العروض التي ستصل له، مع تقديم وعد بأنه إذا لم تصل عروض مناسبة له، سينضم ليو إلى صفوف الهلال".
بينما أشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إلى أن الهلال قدم عرضًا خياليًا إلى ميسي، بلغ 400 مليون دولار، أي ضعف ما يتحصل عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر".
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