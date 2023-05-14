أخبار الهلال اليوم | تحكيم أرجنتيني للكلاسيكو .. وصدمة ميشايل ديلجادو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 14 مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | بـ"60 ريالًا سعوديًا" .. مزاد "غير مألوف" على حذاء عبد الله المعيوف!

مؤكد أنه لم يخطر ببال عبد الله المعيوف؛ حارس الهلال السعودي، نفسه أن يتم الترويج لحذائه بهذه الطريقة، لكن هذا ما حدث في أحد أسواق المملكة! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | الرئيس يناقض نفسه! .. فهد بن نافل يكلف البليهي بمهمة خاصة في نهائي كأس الملك

كلّف فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، مدافعه علي البليهي بمهمة خاصة أمام الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

ميشايل ديلجادو يوجه صدمة قوية لنادي الهلال

أصبح الجهاز الفني لنادي الهلال يعتمد بصفة أساسية على النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، ليفرض نفسه أحد أهم العناصر في صفوف الزعيم، ليُطالب الجمهور الأزرق بضرورة استمراره الموسم القادم، ولكن وجه اللاعب صدمة للجميع! "اقرأ التفاصيل"

بعد تفضيله على محمد صلاح ومحرز .. سالم الدوسري يرد على مدرب الأرجنتين!

تغنى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بالنجم سالم الدوسري جناح نادي الهلال والمنتخب السعودي، مفضلًا إياه على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

تحكيم أرجنتيني لكلاسيكو الهلال والاتحاد

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي، عن تكليف الأرجنتيني فيرناندو راباليني، من أجل إدارة مباراة الهلال والاتحاد، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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