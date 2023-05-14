فيديو | الرئيس يناقض نفسه! .. فهد بن نافل يكلف البليهي بمهمة خاصة في نهائي كأس الملك

المدافع بالفعل قام بالمهمة على أكمل وجه!

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كلّف فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، مدافعه علي البليهي بمهمة خاصة أمام الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الزعيم توج أول أمس الجمعة، بطلًا لكأس الملك بالفوز أمام فرسان مكة في ركلات الترجيح بنتيجة 7-6، إذ انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

وأثناء تنفيذ ركلات الترجيح، دفع ابن نافل، البليهي لإشعال حماس الجماهير في المدرجات، قبل الركلة الأخيرة، التي تصدى لها حارس الزعيم عبد الله المعيوف، ليستجيب المدافع له، ويذهب للجمهور طالبًا إياهم بدعم اللاعبين.

تكليف رئيس الهلال لاعبه بهذه المهمة ومطالبة الجماهير بالدعم حتى آخر لحظة، يأتي رغم تصرفه الغريب وفقدانه الأمل في الفريق قبل إطلاق الحكم لصافرته، إذ قام بمغادرة المدرجات قبل نهاية الوقت الأصلي بلحظات وقتما كانت تشير النتيجة لتقدم فرسان مكة 1-0، لكن فاجأه البليهي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 9+90 من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن الزعيم توج بكأس الملك تسع مرات قبل حصد لقب هذه النسخة، كان آخرها عام 2020م.

Shahid