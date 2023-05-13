ميشايل ديلجادو يوجه صدمة قوية لنادي الهلال

أحمد رفعت
Michael Delgado - hilal 2022al hilal twitter
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النجم البرازيلي في طريقه للرحيل عن نادي الهلال

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أصبح الجهاز الفني لنادي الهلال يعتمد بصفة أساسية على النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، ليفرض نفسه أحد أهم العناصر في صفوف الزعيم، ليُطالب الجمهور الأزرق بضرورة استمراره الموسم القادم، ولكن وجه اللاعب صدمة للجميع!

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وانضم ميشايل إلى صفوف نادي الهلال في شتاء 2022، ليشارك مع الفريق في 54 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيهم 10 أهداف وصنع 12 هدفًا لزملائه بالفريق.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اتجاه نادي الهلال لبيع عقد ميشايل، في ظل رغبته في العودة إلى البرازيل.

وأضاف العجلان أن إدارة الهلال تمتلك بالفعل أكثر من عرض للاعب ميشايل، وبأرقام تفوق تلك التي تم شراء عقد اللاعب بها من نادي فلامنجو البرازيلي.

يأتي ذلك على الرغم من مطالبة جماهير الهلال بضرورة تواجده الموسم المقبل، وعدم التفريط في خدماته، ولكن تظل رغبة اللاعب هي الحاسمة في هذا الأمر.

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