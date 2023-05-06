أخبار الهلال اليوم | تأثير مواجهة الاتحاد .. والعودة بعد خسارة النهائي الآسيوي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 مايو 2023.

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عين على الحكم .. هل استحق الهلال ركلتي جزاء أمام أوراوا؟

انطلقت مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي، وقدم الضيف 10 دقائق أولى ممتازة تحصل خلالها على فرصتين جيدتين للتسجيل. "اقرأ التفاصيل"

بعد الخسارة الآسيوية .. أوديون إيجالو يوجه ضربة قوية للهلال

بعدما خسر الهلال بطولة دوري أبطال آسيا على يد أوراوا ريد دياموندز الياباني، وجه النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الزعيم ضربة قوية إلى ناديه. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | ياسر المسحل يضع رئيس الهلال في موقف محرج بعد النهائي الآسيوي!

يبدو أن العلاقة بين ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي وفهد بن نافل رئيس الهلال ليست على ما يرام، بعد ما حدث عقب مباراة الزعيم أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

على طريقة نحس ميسي.. كرة القدم لا تحب رامون دياز!

استمرت عقدة النهائيات التي يعاني منها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، وذلك في أعقاب الخسارة من أوراوا ريدز الياباني 2-1 بمجموع لقاءي نهائي دوري أبطال آسيا 2022. "اقرأ التفاصيل"

بيتسو موسيماني يشعل الاستوديو التحليلي لنهائي الهلال وأوراوا!

أشعل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي السعودي الحوار في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس" الخاص بمباراة أوراوا ريد دياموندز والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك رغم أن لا علاقة له باللقاء من قريب أو بعيد. "اقرأ التفاصيل"

لماذا ميسي على الدكة والبليهي مستقبله في أمان مع نتفلكس .. ردود أفعال خسارة الهلال نهائي دوري أبطال آسيا

خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا بسقوطه في لقاء الإياب أمام أوراوا ريد دياموندز بهدف دون رد على ملعب سايتاما 2002 في اليابان، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في الرياض. "اقرأ التفاصيل"

كاريلو يوجه رسالة من كلمة واحدة بعد خسارة النهائي الآسيوي

وجه البيروفي أندريه كاريلو جناح نادي الهلال، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني.

ونشر كاريلو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" رسالة جاء فيها: "سنعود".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رامون دياز: مواجهة الاتحاد أثرت علينا

وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، الشكر إلى إدارة ناديه بسبب منحه الفرصة للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين، كما شكر أيضًا لاعبيه.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال وأوراوا: "تأثرنا بدنيًا بعد مباراة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، ولذلك أشدد على شكر اللاعبين.

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