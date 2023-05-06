فيديو | ياسر المسحل يضع رئيس الهلال في موقف محرج بعد النهائي الآسيوي!

موقف غريب بين المسحل ورئيس الهلال

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يبدو أن العلاقة بين ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي وفهد بن نافل رئيس الهلال ليست على ما يرام، بعد ما حدث عقب مباراة الزعيم أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وخسر الهلال أمام أوراوا ريد بهدف دون رد في مباراة الإياب، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليكون مجموع المباراتين هدفين مقابل هدف واحد.

وعقب انتهاء مباراة أوراوا والهلال التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002 باليابان، تعمد ياسر المسحل تجاهل رئيس الهلال، في فيديو انتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ياسر المسحل كان يوجه التحية للاعبي الهلال أثناء خروجهم من الملعب، وبعدما اقترب فهد بن نافل، قام رئيس اتحاد الكرة بالابتعاد عن المكان الذي كان يقف فيه، ثم عاد مرة أخرى بعدما انصرف رئيس الزعيم.

ولم يتم الإعلان خلال الفترة الماضية عن أي أزمة بين رئيسي الهلال واتحاد الكرة، ليصبح تصرف ياسر المسحل أمام رئيس الهلال اليوم ليس له أي تفسير حتى الآن!

Shahid