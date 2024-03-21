أخبار الهلال اليوم | بيان رسمي بعد تورط نيمار في قضية اغتصاب ورد الأهلي على طلب الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الهلال اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تورط في قضية الاغتصاب؟ .. بيان رسمي من والد نيمار يكشف طبيعة علاقته بقضية داني ألفيش

تطرقت العديد من الأنباء إلى أن والد البرازيلي نيمار أو نجله نفسه قد حسما ملف إطلاق سراح داني ألفيش بدفع كفالة قدرها مليون يورو بينما يظل البرازيلي على ذمة القضية التي يتهم فيها بالاعتداء الجنسي. (طالع التفاصيل)

السعودية تبدأ المحادثات مع نجم ميلان .. وبايرن ميونخ يهدد الصفقة!

على الرغم من دخول مراحل الحسم في جميع المسابقات؛ يبقى سوق الانتقالات، هو المستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام عشاق الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

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فيديو | "رسالة ساخرة للنصر والاتحاد والأهلي" .. رد قاس من ياسر القحطاني بعد التشكيك في نزاهة الهلال

حرص ياسر القحطاني، أحد أفضل مهاجمي نادي الهلال السعودي عبر التاريخ، على الرد على كل المشككين في إنجازات الفريق الأزرق؛ خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

عقبة واحدة تفصل الهلال عن التخلص من "أسوأ" صفقاته في القرن الـ21

بات الهلال على أعتاب التخلص من أسوأ صفقاته في القرن الـ21، حيث اقتربت المفاوضات على بيع المدة المتبقية من عقده من المرحلة الحاسمة. (طالع التفاصيل)

النصر يُحاول حل أزمته الدفاعية أمام الهلال بحل من "خارج القائمة"

يُحاول النصر البحث عن حلول لأزمته الدفاعية قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي، ولذا أرسل لاتحاد كرة القدم السعودي مستفسرًا عن حل وجده خارج قائمته المحلية. (طالع التفاصيل)

"النصر استفزنا" .. رئيس الأهلي يُهاجم لجنة الانضباط ويكشف موقفه من طلب الهلال

هاجم خالد العيسى رئيس النادي الأهلي لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم واصفًا قرارها بفرض عقوبات على الفريق وجمهوره بغير المنطقية. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة تخلى عن ممثل الوطن؟ .. رد حاسم من ياسر المسحل على اتهامات "تعذيب" الهلال

"الإمارات كلها تقف مع العين فلماذا لا تساند السعودية ممثل الوطن الهلال؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق قلعة الزعيم؛ بعد الضغط الكبير في روزنامة الموسم الرياضي الحالي. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد هجوم فهد بن نافل عليه .. أول رد من ياسر المسحل على خلاف توثيق البطولات!

بطريقة غير مباشرة، رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، بشأن مشروع توثيق البطولات في تاريخ الكرة السعودية. (طالع التفاصيل)

جورج جيسوس يختار أولى صفقات الهلال الصيفية .. واللاعب يتخذ قراره!

حدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

هدف الهلال والنصر .. نجم يونايتد: أحب العمل مع جيسوس رغم شخصيته الصعبة

لا يخفى على أحد مدى صرامة وقوة شخصية البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال، وقد تحدث العديد من اللاعبين عن ذلك آخرهم صانع ألعاب مانشستر يونايتد المطلوب في النادي العاصمي وكذلك جاره النصر. (طالع التفاصيل)

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