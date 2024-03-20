هدف الهلال والنصر .. نجم يونايتد: أحب العمل مع جيسوس رغم شخصيته الصعبة

تصريح قد يُسعد الهلاليين

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لا يخفى على أحد مدى صرامة وقوة شخصية البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال، وقد تحدث العديد من اللاعبين عن ذلك آخرهم صانع ألعاب مانشستر يونايتد المطلوب في النادي العاصمي وكذلك جاره النصر.

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برونو فرنانديش نجم اليونايتد ومنتخب البرتغال وخلال تصريحات لصحيفة أبولا أكد على شخصية جيسوس الصعبة والمتطلبة، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه يُحب العمل معه ومع المدربين أمثاله.

إذ قال "أنا أنسجم بشكل جيد مع المدربين أصحاب الشخصية الصارمة المتطلبة كثيرًا، لقد توافقت جيدًا مثلًا مع جيسوس وهو مدرب لا أحد يقول أن التعامل معه سهل".

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أضاف "كانت علاقتي معه جيدة وتعاملت معه بشكل ممتاز، ذلك لأني أحب التعامل مع الأشخاص الذين يطلبون مني القيام بالواجبات والمهام، هذا يجعلني لا أنام أبدًا ولا أكتفي بما لدي وما أقدمه، حتى على صعيد اللاعبين أحب أن أتواجد بزميل اللاعب الذي يُوجهني ويطلب مني ارتكاب أخطاء أقل وبذل المزيد من الجهد".

تصريحات فرنانديش قد تُشجع الهلال للعمل بجدية على ضمه الموسم القادم، وربما يلعب جيسوس دورًا مهمًا في تفضيل اللاعب للقميص الأزرق على غيره في الدوري السعودي خاصة الأصفر.

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