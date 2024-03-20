اتحاد الكرة تخلى عن ممثل الوطن؟ .. رد حاسم من ياسر المسحل على اتهامات "تعذيب" الهلال

الهلال تنتظره مهمة وطنية في دوري أبطال آسيا..

"الإمارات كلها تقف مع العين فلماذا لا تساند السعودية ممثل الوطن الهلال؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق قلعة الزعيم؛ بعد الضغط الكبير في روزنامة الموسم الرياضي الحالي.

اتحاد الكرة الإماراتي قرر تأجيل عدد من مباريات نادي العين، قبل مواجهة الهلال المرتقبة، في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ومن ناحيته.. الهلال تنتظره مباريات كبيرة، بعد فترة التوقف الدولي الحالي؛ خاصة في نصفي نهائي السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع لقاءات الحسم في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث سيتداخل كل ذلك مواجهة بطل الإمارات.

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وعن ذلك يقول ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي: "ليس لنا أي علاقة بجدولة مباريات الدوري؛ لذلك نحن لا نُسأل عن هذا الأمر".

وبخصوص السوبر.. أوضح المسحل في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن اتحاد الكرة السعودي كان مجبرًا على إقامة البطولة في الفترة من 8 إلى 12 أبريل؛ بسبب التعديلات السابقة التي أجراها الاتحاد الآسيوي، على روزنامة مبارياته.

ونفى رئيس اتحاد الكرة السعودي، تقديم الهلال أو أي فريق آخر، اعتراضًا على مواعيد كأس السوبر السعودي؛ مثلما تردد في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الهلال والنصر والاتحاد والوحدة، ضمنوا المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر السعودي، والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.