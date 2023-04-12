أخبار الهلال اليوم | بلاغات ضد وليد الفراج بعد دفاعه عن الزعيم ورسالة سلمان الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ12 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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دائرة التحكيم تعترف بظلم الهلال

اعترفت دائرة التحكيم التابعة للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعرض الهلال للظلم خلال مواجهة الشباب، في الجولة الـ23، من خلال عدم احتساب ضربة جزاء لصالحه.

المباراة انتهت بهزيمة الزعيم بثلاثية نظيفة، وشهدت عدم احتساب ضربة جزاء، إثر عرقلة اللاعب ميشايل ديلجادو داخل منطقة الـ18، لكن لم يحتسبها الحكم المحلي ماجد الشمراني.

في المقابل، أقرت الدائرة بأحقية الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب الهلال، بالتعرض للطرد، بعد تعديه على لاعب الخصم.

بعد الهلال والشباب .. ماجد الشمراني يثير الجدل في الدوري الكويتي

لم يتوقف حدود الغضب من الحكم السعودي ماجد الشمراني داخل حدود دوري روشن فقط، إنما وصل الغضب للدوري الكويتي كذلك. (طالع التفاصيل)

بلاغات ضد وليد الفراج بعد دفاعه عن الهلال

لا تهدأ الأجواء قط حول الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، خاصةً عندما يتعلق الأمر بناديي الهلال والنصر. (طالع التفاصيل)

سلمان الفرج لجمهور الهلال الغاضب: تحملونا!

وجه سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، رسالة لجمهور ناديه الغاضب من تراجع مستوى ونتائج الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أنه لم يفقد الأمل في لقب دوري روشن بعد. (طالع التفاصيل)

لأول مرة يخرج عن صمته .. سلمان الفرج يتحدث بعد أنباء اعتزاله

التزم سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، الصمت خلال الأيام الماضية أمام الأنباء التي انتشرت حول عزمه الاعتزال نهائيًا، في ظل إصاباته المتكررة، لكنه خرج الليلة للرد. (طالع التفاصيل)

المدلل ومعايرة أهلاوية .. معجم الإساءة للهلال على لسان الأخصام

بحكم سيطرة "الطقطقة" والملاسنات وكيل الاتهامات على الكرة السعودية، تم رصد الكمائن والأفخاخ للهلال في الكثير من المرات، كونه الأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية والخارجية. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | تراجع ثنائي النصر وتقدم ملفت للتاريخي كاكو

تُرى ماذا حدث في سباق الأفضل في الدوري السعودي بعد الجولتين الـ22 والـ23؟ (طالع التفاصيل)

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