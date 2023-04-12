مصري يتهمه بقذفه .. البلاغات تنهال ضد وليد الفراج بعد إعلان هيئة الإعلام المرئي

وليد الفراج جاء ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في السعودية عبر "تويتر" بعد إعلان هيئة الإعلام المرئي والبلاغات تنهال ضده

shahid

لا تهدأ الأجواء قط حول الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، خاصةً عندما يتعلق الأمر بناديي الهلال والنصر.

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الفراج معروف بخلافاته مع جماهير النصر في ظل إسقاطاته الساخرة على ناديهم، في المقابل يشيد بالزعيم، لكن الأزمة الأخيرة نشبت، عقب تعادل الهلال أمام الطائي 2-2، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وخرج مقدم برنامج "أكشن مع وليد" وقتها معلقًا عبر منصة برنامجه: "لا تزال الأخطاء التحكيمية تلقي بظلالها على الهلال في المباريات الأخيرة سواء كان الحكم أجنبيًا أو محليًا بطريقة غريبة!".

ومع إعلان الهيئة السعودية للإعلام المرئي بالأمس، للجمهور بالإبلاغ عن أي برنامج رياضي يثير الفرقة بين الجمهور، جاء اسم وليد الفراج ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة.

ومن بين المبلغين عن الفراج، جاء عميد محبي النصر في مصر، الذي اتهم الإعلامي الرياضي بقذفه على الملأ، خلال مشاركته من قبل في فقرة "نقطة نظام" الخاصة بالجماهير في برنامج وليد الفراج.

جدير بالذكر أن الوسط الرياضي الهلال يعيش حالة من الغضب حاليًا، في ظل الجدل التحكيمي الكبير الذي صاحب مباراتي الشباب والطائي، واعتراف دائرة الحكام بتغاضي الحكم المحلي ماجد الشمراني عن احتساب ضربة جزاء للزعيم خلال لقاء الليوث، الذي خسره الأزرق بثلاثية نظيفة.

Shahid