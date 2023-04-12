بعد الهلال والشباب .. ماجد الشمراني يثير الجدل في الدوري الكويتي

الحكم السعودي ماجد الشمراني تعرض للهجوم في ظل الغضب من لجنة الحكام الكويتية بعدما أدار لقاء القادسية وكاظمة

shahid

لم يتوقف حدود الغضب من الحكم السعودي ماجد الشمراني داخل حدود دوري روشن فقط، إنما وصل الغضب للدوري الكويتي كذلك.

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الشمراني أدار مطلع الأسبوع الجاري ديربي الرياض بين الهلال والشباب، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، في مباراة شهدت تغاضيه عن احتساب ضربة جزاء واضحة للزعيم باعتراف دائرة الحكام، ليخسر الأزرق بثلاثية نظيفة.

وبالأمس، أدار الحكم السعودي مواجهة القادسية وكاظمة، التي فاز بها الأخير برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في دوري زين الكويتي الممتاز.

ويبدو أن هناك حالة غضب عامة من لجنة الحكام الكويتية طالت الشمراني بغض النظر عن أدائه في اللقاء، إذ خرج عادل عقلة؛ نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت، مهاجمًا اللجنة وجاء ذكر الشمراني في حديثه.

عقلة قال: "حكم القادسية وكاظمة، قام بجريمة في الدوري السعودي، ومع ذلك تم اختياره للتحكيم، من يختار هؤلاء الحكام؟، لجنة الحكام من يحاسبها؟، أحضروا حكمًا قام بجريمة في السعودية!".

يذكر أن الكويت يتصدر مجموعة البطولة برصيد 39 نقطة، يليه كاظمة بـ36 نقطة، فيما يحل القادسية بالمركز الرابع بـ30 نقطة.

Shahid