أخبار الهلال اليوم | إشادة أهلاوية بثنائي الزعيم .. وتطور بشأن "كينجدوم أرينا"

إدوارد ميندي: ثنائي الهلال هما الأفضل على الإطلاق!

مع اقتراب كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من الانطلاق، كشف السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، عن اللاعبين الأفضل من وجهة نظره في القارة السمراء. "اقرأ التفاصيل"

حقيقة انتقال مهاجم الهلال إلى الاتحاد في الشتوية

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أكثر من اسم محلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بعد اتهام جماهير الهلال له بـ"الإهمال" .. كشف تطورات جديدة في إصابة نيمار!

تعرض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، لانتقادات جماهيرية كبيرة؛ بسبب انشغاله بالرحلات البحرية والحفلات الغنائية، رغم معاناته من الإصابة. "اقرأ التفاصيل"

تحديث في عقده .. الهلال يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجمه "المثير للجدل"!

اتخذت إدارة شركة نادي الهلال قرارًا مفاجئًا بشأن أحد نجوم الفريق خلال الوقت الحالي، وذلك في ظل فترة الانتقالات الشتوية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

قبل كأس الأمم .. الاتحاد الآسيوي يرضخ لرغبة الأندية السعودية

رضخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلبات الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 بأيام قليلة. "اقرأ التفاصيل"

الهلال أم الأهلي؟ .. وكيل فيكتور أوسيمين يرد رسميًا على انتقال اللاعب إلى دوري روشن

كشف روبرتو كاليندا، وكيل أعمال النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة بشأن كينجدوم أرينا .. بشرى "آسيوية" سارة لجماهير الهلال

تنتظر جماهير نادي الهلال بفارغ الصبر، استضافة ملعب كينجدوم أرينا لمباريات فريقها، وذلك بعد الإعلان عن أن الملعب سيكون جاهزًا لهذا الأمر في نهاية شهر يناير الجاري. "اقرأ التفاصيل"