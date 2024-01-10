تحديث في عقده .. الهلال يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجمه "المثير للجدل"!

قرار مفاجئ من الهلال

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اتخذت إدارة شركة نادي الهلال قرارًا مفاجئًا بشأن أحد نجوم الفريق خلال الوقت الحالي، وذلك في ظل فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي الهلال أبلغ علي البليهي بتفعيل بند تمديد عقده لمدة عام إضافي، حيث سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال اتفقت مع المدافع الدولي علي البليهي على تمديد العقد بمزايا العام الأول، وبنفس المقابل المادي الذي يحصل عليه.

وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد البليهي، بعد عودته من المشاركة رفقة المنتخب السعودي، في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

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ويعد علي البليهي من أكثر النجوم إثارة للجدل في الملاعب السعودية خلال السنوات الماضية، بعدما دخل في أكثر من مشادة وأزمة، آخرها كانت أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، خلال مباراة ديربي الرياض.

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