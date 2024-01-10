الهلال أم الأهلي؟ .. وكيل أعمال فيكتور أوسيمين يرد رسميًا على انتقال اللاعب إلى دوري روشن

وكيل أعمال فيكتور أوسيمين يحسم الجدل رسميًا

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كشف روبرتو كاليندا، وكيل أعمال النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الصيف القادم.

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يوم أمس.. صرح ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نادي نابولي، أن أوسيمين سينتقل إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم؛ على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا، مع النادي الإيطالي.

ونفى كاليندا في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تصريحات جوجيلي، مطالبًا إياه بالتركيز مع موكليه فقط، وعدم الحديث عن المهاجم النيجيري.

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وقال وكيل أعمال أوسيمين: "تصريحات ماموكا جوجيلي (سيئة) وغير مقبولة.. هذه الكلمات تخلق مشاكل للاعب مع جماهير نابولي، دون أي سبب أو حقيقة".

وأشار روبرتو كاليندا، إلى أن فيكتور أوسيمين، جدد عقده مع نابولي مؤخرًا، وهدفه الأساسي الآن؛ هو مساعدة الفريق في كافة البطولات، بالإضافة إلى التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، والتي تستضيفها ساحل العاج، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

جدير بالذكر أن اسم أوسيمين البالغ من العمر 25 سنة، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قبل أن يتدخل عملاق جدة الأهلي، في الصفقة.

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