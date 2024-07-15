أخبار الهلال اليوم | أزمة تجبر محمد العويس على التخلف عن رحلة النمسا واتجاه مفاجئ من سلمان الفرج بعد ورطة الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ15 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

أزمة تدفع العويس للتخلف عن رحلة النمسا

تخلف الحارس محمد العويس عن مرافقة بعثة الهلال المتجهة اليوم إلى النمسا، لإقامة معسكر إعداد للموسم المقبل 2024-2025.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن عدم سفر العويس مع زملائه يرجع لتعطل إجراءات استخراج تأشيرة "شنجن" الخاصة به، والتي تسمح له بدخول الأراضي النمساوية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الكرة بالنادي تعمل بشكل عاجل على حل تلك الأزمة خلال اليومين المقبلين، كي يلحق بالبعثة.

استبعاد ثنائي مع معسكر النمسا

قرر جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، استبعاد الثنائي معاذ فقيهي وحبيب الوطيان من قائمة معسكر النمسا الإعدادي.

ومنتظر أن يرحل الثنائي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، الذي ينطلق في 18 من يوليو الجاري.

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