هربًا من دموع التماسيح .. الروقي يطالب بتغيير جدول الهلال في دوري روشن!

بعد إعلان جدول مباريات الموسم الجديد 2024-2025..

وجه الناقد الرياضي فهد الروقي، طلبًا إلى رابطة دوري المحترفين، بتعديل جدول مباريات دوري روشن السعودي، بسبب ما شهد توزيع مباريات الهلال في المسابقة.

وكشفت الرابطة عن مباريات دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد 2024-2025، فيما قررت إدارة الرابطة، تطبيق نظام جديد في المسابقة، وهو استحداث (أسبوع الديربيات)، حيث سيتم وضع كافة مباريات الديربي في جولة واحدة، من أجل زيادة الإثارة.

ونشر فهد الروقي، رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "أعزائي في رابطة دوري المحترفين، أرجو تغيير الجدول؛ فالهلال سيلعب في الدور الأول 4 مباريات في الرياض متتالية، أعلم بأنه سيدفع ضريبتها في التنقل في الدور الثاني، لكن ولأن هناك من ذرف دموع التماسيح على مثل هذا الإجراء عام 2018 ونجح التباكي في التغيير، لذا جرى التنويه".

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وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشفت عن تعديل جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي 2018-2019، بعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين والهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة حاليًا)، فيما يتعلق بمواعيد صيانة الملاعب ومراعاة مشاركات الأندية في البطولات العربية والقارية.

وكان الهلال قد توج بلقب الموسم الماضي من مسابقة دوري روشن السعودي (2023-2024)، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعدما حقق مسيرة بلا هزائم، على مدار 34 مباراة، حقق خلالها 96 نقطة، ليبتعد بفارق 14 نقطة عن النصر الوصيف.