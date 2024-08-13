أخبار الهلال اليوم | حسم ملف سعود عبد الحميد نهائيًا، وبديل مالكوم أمام الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 أغسطس 2024.

مستقبل المهاجم الشاب يبدو بعيدًا عن البارسا

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نجم العربي القطري يتحدث عن مواجهة فريقه السابق في كأس السوبر السعودي

صفقة ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة - إذا تمت -..

الزعيم يُواجه الراقي في نصف نهائي كأس السوبر مساء اليوم

لقاء القمة يُقام مساء اليوم في أبها

المهاجم صداع في رأس يايسله قبل كلاسيكو الأهلي والهلال..

كان أحد من طالبوا "ماجدونا" بالاعتزال والآن يفتح أحد الملفات التي أغضبته منه..

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الحزن يخيم على مران الهلال الأخير قبل الكلاسيكو..

الأهلي يفتتح موسمه الجديد بـ"قمة كروية" نارية..

تفاصيل جديدة حول عرض الهلال وموقف سعود من الاحتراف..