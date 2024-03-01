أخبار الهلال اليوم | استهزاء بكريستيانو رونالدو .. وتاليسكا يضرب المثل بالزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الأول من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الأول من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كارثة في الاتحاد .. غياب 8 نجوم أمام الهلال وحسم مصير كريم بنزيما

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أزمة كبرى؛ قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"لنا في الاتحاد عبرة" .. أندرسون تاليسكا يلوم لاعبي النصر وتصرفاته تلمح لمستقبله!

"البرازيلي أندرسون تاليسكا قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي".. خبر انتشر بقوة في الأيام القليلة الماضية، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

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لا يمكن أن تكون صدفة .. سخرية هلالية من النصر وانتقام شبابي بسبب كريستيانو رونالدو!

أثار ناديا الهلال والشباب، "الجدل" مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع سقوط فريق النصر، في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يوضح رسميًا .. حقيقة أزمة كريم بنزيما قبل كلاسيكو الهلال

بعد فترة من الصمت منذ أمس الأربعاء، أوضح نادي الاتحاد السعودي أخيرًا رسميًا، حقيقة أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وغيابه عن مران الفريق قبل كلاسيكو الهلال. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو ضحيته .. عضو شرف الهلال يستهزئ بقائد النصر بعد لقطته أمام الحزم

وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في المدرجات خلال مواجهة الحزم، لم يجعله يفلت من سخرية الخصوم، بعد انتهاء المباراة بالتعادل. "اقرأ التفاصيل"

"غالبية أهدافه من ركلات جزاء" .. إعلامي يُقلل من ألكسندر ميتروفيتش قبل الكلاسيكو!

قلل الإعلامي بندر الدبيخي من النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، على الرغم من غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد نادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

"الله يعينا عليك" .. الجماهير تصب غضبها على نجم الهلال "المتذمر"

اعترض متعب المفرج مدافع نادي الهلال، على طريقة تدريبه خلال فترة التأهيل التي يمر بها حاليًا، تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية لفريقه. "اقرأ التفاصيل"

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