"الله يعينا عليك" .. الجماهير تصب غضبها على نجم الهلال "المتذمر"

جماهير الهلال تبدي غضبها تجاه لاعب الفريق بسبب تذمره

SHAHID

اعترض متعب المفرج مدافع نادي الهلال، على طريقة تدريبه خلال فترة التأهيل التي يمر بها حاليًا، تمهيدًا للدخول في التدريبات الجماعية لفريقه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر المفرج عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو له قبل انطلاق تدريباته، معلقًا: "الله يعين على هذا المدرب"، في إشارة لمدرب اللياقة البدنية، المساعد للبرتغالي جورج جيسوس.

ولكن هاجمت جماهير الهلال متعب المفرج، على الفيديو الذي نشره، حيث قال له أحدهم: "الله يعين المدرب والمشجعين عليك، عقدك 5 سنوات ومرابط بالعيادة ومتكي بالبيت، ولك وجه تتذمر وتشتكي".

بينما رد مشجع هلالي آخر مهاجمًا متعب المفرج، حيث قال له: "الله يعينا عليك سنتين مصاب وبدون فائدة، والله حرام فيك إنك جالس معنا لكن رزقك وموجود ولا نحسد أحد لكن الخدمة صفر للهلال".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكان المفرج قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن تتجدد الإصابة، ليتم تأهيله خلال الوقت الحالي تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للزعيم.

SHAHID