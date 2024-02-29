كريستيانو رونالدو ضحيته .. عضو شرف الهلال يستهزئ بقائد النصر بعد لقطته أمام الحزم

حضر المباراة من المدرجات ولم يكن سببًا في التعادل، لكنه نال نصيبه من السخرية أيضًا!

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وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في المدرجات خلال مواجهة الحزم، لم يجعله يفلت من سخرية الخصوم، بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

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العالمي خسر نقطتين مهمتين في مشواره بدوري روشن السعودي بعد التعادل أمام الحزم، أمس الخميس، برباعية لكل منهما، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ22.

ولم يشارك الدون في المباراة، على إثر قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقابًا له على إشاراته البذيئة لجماهير الشباب خلال الجولة الـ21.

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لكنه سقط ضحية لحسن الناقور؛ عضو شرف الغريم التقليدي "الهلال"، الذي نشر صورته من المدرجات، وهو واضعًا يده على رأسه متحسرًا على التعادل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكتب الناقور تعليقًا على الصورة: "لايك إذا كانت هذه أجمل صورة تشاهدها اليوم"، لتصعد الصورة بالفعل آلاف الإعجابات.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال؛ المتصدر والذي لم يخض مباراة الجولة الـ22 بعد، أمام الحزم فيحل في المركز الـ17 وقبل الأخير "مؤقتًا" برصيد 15 نقطة.

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