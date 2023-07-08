أخبار الهلال اليوم | استهداف نجم منتخب مصر .. وتدمير أحلام الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق الثامن من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي، اليوم السبت "8 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

صفقة قد تدمر أحلام الهلال نهائيًا .. بول بوجبا في جدة!

يبدو أن النجم الفرنسي الكبير بول بوجبا، بات على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"عيادة الهلال ليست للرجال" .. خالد القحطاني يُثير الجدل برأيه المثير حول جيسوس

أثار خالد القحطاني مشجع الهلال والناشط على السوشيال ميديا الجدل برأيه المثير حول تعاقد الفريق مع جورج جيسوس لتدريبه الموسم القادم. "اقرأ التفاصيل"

بعد ضمه موهوب الهلال .. الرائد يُتم صفقة مفاجئة من الدوري السعودي

يتحرك فريق الرائد السعودي بنشاط ونجاح كبير في سوق الانتقالات، حيث نجح في إبرام عدد من الصفقات أبرزها ناصر الهدهود لاعب الهلال الشاب. "اقرأ التفاصيل"

بديله نجم الأهلي السابق .. طرابزون سبور يُحدد للهلال والاتحاد سعر تريزيجيه

يبدو أن دوري روشن السعودي سيضم لاعبًا مصريًا جديدًا الموسم القادم، حيث تراجع طرابزون سبور خطوة للخلف ورحب بالتخلي عن جناحه محمود حسن تريزيجيه لكن فقط مقابل السعر المناسب. "اقرأ التفاصيل"

تعجيز المنافسين .. تحرك جديد من الهلال للتعاقد مع لوكاكو

واصل نادي الهلال تحركاته خلال الوقت الحالي، من أجل حسم التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"