بعد ضمه موهوب الهلال .. الرائد يُتم صفقة مفاجئة من الدوري السعودي

الرائد ضم أحد أفضل نجوم دوري روشن في الموسمين الأخيرين

يتحرك فريق الرائد السعودي بنشاط ونجاح كبير في سوق الانتقالات، حيث نجح في إبرام عدد من الصفقات أبرزها ناصر الهدهود لاعب الهلال الشاب.

الفريق نجح في خطف لاعب الوسط صاحب الـ21 عامًا بعدما قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص التعاون، ولم يُوضح إن كانت الصفقة بالإعارة أو الانتقال النهائي.

وبعد أقل من 24 ساعة نجح الرائد في إبرام صفقة من العيار الثقيل بتعاقده مع الجزائري أمير سعيود نجم الطائي مجانًا عقب نهاية عقده مع ناديه دون الاتفاق على تجديده.

النادي لم يُعلن التفاصيل الخاصة بالصفقة لكن صحيفة الرياضية أوضحت أن اللاعب وقع على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية تجديده لموسم ثالث.

سعيود يُعد من أفضل لاعبي الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، إذ لعب مع الطائي 43 مباراة سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 8.

يُشار إلى أن الرائد يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في تركيا.