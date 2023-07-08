تعجيز المنافسين .. تحرك جديد من الهلال للتعاقد مع لوكاكو

هل يحسم الهلال التعاقد مع لوكاكو؟

واصل نادي الهلال تحركاته خلال الوقت الحالي، من أجل حسم التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يحاول التعاقد مع مهاجم أجنبي، من أجل تعويض النيجيري أوديون إيجالو، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده مع الزعيم.

وأشار محمد القاعود الصحفي في شبكة "BBC" إلى أن الهلال قام برفع عرضه إلى لوكاكو إلى 50 مليون يورو حتى الآن، وهو العرض المالي الأقوى المقدم.

ويرحب نادي تشيلسي بشدة بالعرض الهلالي، لأنه الأقوى من بين العروض المقدمة للاعب البلجيكي، من الثنائي الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلانو.

ولن يتمكن يوفنتوس وإنتر ميلانو من مجاراة الهلال في المزايدة على اللاعب البلجيكي، حيث ينتظر تشيلسي التعرف على رغبة لوكاكو لحسم الصفقة.