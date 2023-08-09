أخبار الهلال اليوم | استهداف نجم برشلونة .. وتعطل صفقة جواو فيليكس!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أنسو فاتي في الهلال؟ .. تشافي يفتح الطريق أمام السعودية بتصريح رسمي

أوضح تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة الإسباني، موقفه من رحيل أنسو فاتي؛ جناح الفريق، عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مانحًا الأمل لدوري روشن السعودي في إمكانية استقطابه. "اقرأ التفاصيل"

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"شرط تعجيزي" .. الكشف عن مفاجأة جديدة تسببت في فشل مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي

لم تنكشف بعد كافة كواليس مفاوضات الهلال السعودي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي انتهت بالفشل رسميًا، بانتقاله لإنتر ميامي الأمريكي، فمع مرور الأيام، ينكشف المزيد. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يصر على موقفه وأتلتيكو مدريد يعاند .. صفقة جواو فيليكس "مُعطلة" بعيدًا عن الأموال!

في الوقت الذي اتفق به الأطراف الثلاثة على إمكانية إتمام صفقة انتقال البرتغالي جواو فيليكس؛ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لنادي الهلال السعودي، ظهر ما يمكن أن يجعل مصيرها الفشل كغيرها. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة غير متوقعة .. كارييو يرحل عن الهلال نحو فريق "درجة أولى"

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترب البيروفي أندريه كارييو، نجم نادي الهلال السعودي، من التوصل إلى اتفاق مع فريق غير متوقع؛ تمهيدًا للانضمام إليه بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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مذبحة ناصر الخليفي .. باريس سان جيرمان يطالب هدف الهلال وأربعة آخرين بمغادرة النادي

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفيح ساخن، ويبدو أن إدارة النادي قررت إجراء تغييرات جذرية في قائمة الفريق خلال موسم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يستعين بـ"الخائن" للتعاقد مع نيمار .. الصفقة اقتربت

رفع مسؤولو نادي الهلال السعودي، شعارًا واحدًا فقط؛ وهو التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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