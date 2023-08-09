"شرط تعجيزي" .. الكشف عن مفاجأة جديدة تسببت في فشل مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي

لا تزال في جعبة كواليس مفاوضات الهلال مع ميسي المزيد..

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لم تنكشف بعد كافة كواليس مفاوضات الهلال السعودي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي انتهت بالفشل رسميًا، بانتقاله لإنتر ميامي الأمريكي، فمع مرور الأيام، ينكشف المزيد.

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الزعيم دخل في مفاوضات مطولة مع ليو على مدار أشهر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه في الأخير رغم العرض المالي الضخم، وفضل البعد عن الضغوطات الجماهيرية بالانتقال للدوري الأمريكي.

بينما أكد ميسي أن أحد أسباب رفضه للعرض السعودي هو الابتعاد عن الضغوطات الجماهيرية، يؤكد الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر أن الأرجنتيني وضع شرطًا تعجيزيًا خلال المفاوضات، ساهم في فشل إتمام التعاقد.

وأوضح الإعلامي السعودي، خلال ظهوره عبر برنامج "الديوانية" أن من ضمن الشروط طلب خورخي ميسي؛ والد ليو ووكيل أعماله، أن يكون تعاقد الهلال مع السبعة لاعبين الأجانب في قائمة الفريق، عن طريقه، واصفًا هذا الشرط بـ"التعجيزي".

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يذكر أن الهلال لا يزال يبحث عن نجم يقود هجومه في الموسم الجديد، فبعد رفض ميسي توالى رفض اللاعبين العالميين، على رأسهم كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان، ولا تزال المفاوضات جارية حاليًا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الفريق الباريسي نفسه.

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