الهلال يستعين بـ"الخائن" للتعاقد مع نيمار .. الصفقة اقتربت

هل ينتقل نيمار إلى نادي الهلال؟!

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رفع مسؤولو نادي الهلال السعودي، شعارًا واحدًا فقط؛ وهو التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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مجلس إدارة النادي الباريسي وضع نيمار في السوق؛ وسط رغبة قوية من اللاعب، في العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، مع محاولات من الهلال، لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أندريه هيرنان، عن تواصل إدارة الزعيم الهلالي، مع وكيل اللاعبين البرازيلي السابق فاجنر ريبيرو؛ لمساعدته في حسم الصفقة.

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وأعلن هيرنان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن ريبيرو، دخل في مفاوضات مكثفة مع الد نيمار؛ من أجل إقناعه بالانضمام إلى نادي الهلال، قبل تقديم صندوق الاستثمارات السعودي، عرضًا رسميًا إلى اللاعب وباريس سان جيرمان الفرنسي.

فاجنر قد يلعب دورًا هامًا للغاية، في حرمان برشلونة من نيمار، ونقله للهلال؛ بعد أن أكد وكيل الأعمال البرازيلي الآخر أندريه كوري، أن ريبيرو نفسه، خان العملاق الكتالوني سابقًا، وكان سببًا في تحويل صفقة فينيسيوس جونيور، إلى ريال مدريد الإسباني.

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