أخبار الهلال اليوم | اختبار لسالم الدوسري، وعبد الغني يُحدد بطل الدوري

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 نوفمبر 2023
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رغم سفره إلى أوزباكستان .. شكوك حول مشاركة الدوسري أمام نافباخور
مازالت الشكوك تُحيط بقدرة سالم الدوسري على المشاركة مع الهلال أمام نافباخور الأوزبكي في مباراة دوري أبطال آسيا مساء غدٍ.
اللاعب سافر مع البعثة إلى أوزباكستان لكنه سيخضع لاختبارات بدنية اليوم لتحديد قدرته على اللعب.
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العويس يغيب عن مواجهة آسيا للإصابة
يغيب محمد العويس عن مباراة الهلال أمام نافباخور المقررة مساء غدٍ في دوري أبطال آسيا.
اللاعب كان قد تعرض لإصابة في ظهره خلال المران الأخير قبل مواجهة الحزم الأخيرة ولم يستطع التعافي في الوقت المناسب للحاق بمباراة آسيا، ومازالت الشكوك تُحيط بقدرته دخول قائمة مواجهة النصر يوم الجمعة القادم.
فرحة عودة الثنائي لم تكتمل .. إصابة مفاجئة لنجم الهلال قبل مواجهة نافباخور
تستعد بعثة الهلال السعودي حاليًا للتوجيه لأوزباكستان لمواجهة نافباخور، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
فيديو | "كيف أذكره وأنا الذي لست أنساه" .. معلق يتغزل بعلاقة الهلال وجانج
خاض جانج هيون سو مباراته الأولى مع فريقه الجديد، الغرافة القطري، بعد تعافيه من مرض السرطان وانضمامه للفريق عقب نهاية رحلته مع الهلال السعودي.
"صديق رونالدو يحكم الديربي" .. اعتراضات واسعة على الحكم المختار لمواجهة الهلال والنصر!
كما هي العادة في مباريات القمة للنصر، يخرج المنافس للتشكيك في ذمة الحكم وتحيزه لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما يحدث خلال الساعات الجارية من قبل جمهور الهلال.
حسين عبد الغني: بنسبة 90% .. هذا الفريق بين الهلال والنصر سيكون بطل الدوري
يترقب الجمهور السعودي والعربي ديربي الرياض الذي سيجمع الهلال والنصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وقد أكد النجم المعتزل حسين عبد الغني أن الفريقين في كفة وبقية فرق البطولة في كفة أخرى.
جيرارد يطلب ضم نجوم المنتخب في الهلال والنصر ويُغريهم بشرط غريب في عقودهم
يبدو أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق جاد تمامًا في حديثه حول استهداف السوق المحلي السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم واقتحامه بقوة، إذ طلب من إدارة ناديه ضم نجوم المنتخب السعودي في عدد من الأندية على رأسها الهلال والنصر.