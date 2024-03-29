أخبار الهلال اليوم | احتفال كريستيانو رونالدو يُحرج مشجع .. ووعد ألكسندر ميتروفيتش

"أكرم عفيف ونجم قطري آخر" .. أبطال آسيا على رادار دوري روشن السعودي

بدأت أندية دوري روشن السعودي في التحرك من الآن، للتفاوض مع نجوم جدد لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتم وضع نجوم المنتخب القطري بطل كأس آسيا ضمن أهدافهم. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يُبهر الجميع .. الزعيم يقتحم قائمة أفضل 50 ناديًا في العالم

يقدم نادي الهلال مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس نتائج مذهلة خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث استطاع أن يقوده لتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، دون أي هزيمة! "اقرأ التفاصيل"

الهلال يمنح حسان تمبكتي الفرصة الأخيرة للحاق بمواجهة الشباب

لم يتبق أمام حسان تمبكتي مدافع الهلال للحاق بمواجهة فريقه السابق، الشباب، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي سوى فرصة واحدة. "اقرأ التفاصيل"

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"من نجحك في الابتدائي يستحق العقاب" .. احتفال كريستيانو رونالدو يُحرج هلالي!

وقع أحد مشجعي نادي الهلال في موقف محرج، بسبب تعليق من الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، على طريقة احتفال نجم الزعيم للكرة الطائرة، بعد الفوز على الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

إحباط الأهلي والاتحاد وصدمة النصر والهلال .. صدامات متوقعة بين الأندية بعد إعلان توثيق البطولات

تنتظر جميع الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب بفارغ الصبر إعلان لجنة التوثيق عن توثيق البطولات، بعدما شهدته السنوات الماضية من جدل كبير حول عدد البطولات لجميع الأندية. "افرأ التفاصيل"

فيديو | انتقاله للأهلي أثار أزمة خطيرة .. محمد العويس يكشف عن مشاعره من الشباب وسر الرحيل!

بعد 7 سنواتٍ كاملة من الرحيل.. كشف النجم الدولي السعودي محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال حاليًا، عن شعوره نحو فريقه الأسبق الشباب. "اقرأ التفاصيل"

"من الحرائق وحرب السنافر إلى أزمة التأجيل" .. معارك الهلال والأهلي مسلسل بلا نهاية

"ساعدونا نحن في مهمة وطنية".. هكذا ناشد عملاق الرياض الهلال ورئيسه فهد بن نافل، لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"اعتراض الهلال وطلب النصر!" .. الكشف عن روزنامة 6 بطولات في 2024-2025

حددت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، "روزنامة" الموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"قطعت هذا الوعد على نفسي خلال رمضان" .. ميتروفيتش يتحدث عن الأجواء الدينية في السعودية

يعيش الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، أجواء شهر رمضان المبارك لأول مرة في حياته هذا العام، بعدما انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي. "اقرأ التفاصيل"

"مستواه متوسط رغم أهدافه" .. تعليق صادم عن سالم الدوسري

يبدو أن المستوى الذي يقدمه النجم سالم الدوسري مع نادي الهلال، لم يلق إعجاب الكثيرين، على الرغم من تسجيله العديد من الأهداف في بطولة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد أخبار رحيله عن الهلال .. الكشف عن حقيقة مفاوضات برشونة مع نيمار!

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب برشلونة الإسباني، للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، خلال الصيف المقبل. "اقرأ التفاصيل"